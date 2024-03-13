Не притягивают, а отталкивают: 7 женских качеств, которые мужчины любят только на словах

Эта правда может быть неприятной, но посмотреть на себя со стороны и понять ошибки иногда полезно.

Нередко мужчины восхищаются определенными женскими качествами, а на самом деле – они их наоборот раздражают. То, что так стремятся "воспитать" в себе женщины, может просто разрушить отношения.

Что в женщинах мужчины любят только на словах – ТСН.ua рассказывает дальше.

1. Слабость

"Женщина должна быть слабой" – именно такое мнение изначально пропагандировали мужчины. С одной стороны, да, некоторые вещи можно смело переложить на плечи мужчины, дать ему возможность решать и позаботиться о вас. Однако когда слабость граничит с беспомощностью – это начинает раздражать.

Мужчины (здоровые) действительно любят сильных и независимых женщин, которые могут с легкостью решить свои проблемы и пойти по жизни без них! С такой женщиной говорится о партнерских отношениях, уважении к мнению друг друга, принятии общих решений. Крепкие отношения строятся не на "я без тебя не могу". Могу без проблем, но не хочу.

2. Неопределенность

Мужчины лишь рассказывают о том, что находят "очень милым", когда женщина не может определиться. Мол, сегодня одно на уме, завтра другое, а как ему угодить – одному Богу известно. Не сомневайтесь, мужчин преимущественно супер-раздражает неумение женщин принимать решения и сомнения в собственном выборе.

3. Хозяйственность

Безусловно, мужчины в большинстве своем ценят чистоту и порядок дома. А вкусно готовящая женщина, казалось бы, вообще эталон! Впрочем, вашего партнера сразу начинает раздражать все вышеупомянутое, если это делается не с легкостью и от искреннего желания. Если ваш мужчина никак не перестанет разбрасывать носки, кричать и требовать этого от него точно не стоит. Когда женщина начинает попрекать: "Я устала за тобой убирать и готовить на тебя!" – это точно "красный флажок". Иногда можно себе позволить себе творческий беспорядок дома, посмеяться и сказать: "Любимый, так лень сегодня убирать и готовить. Давай закажем пиццу?".

4. Стервозность

Принято считать, что мужчин привлекают стервозные женщины. Да, с ними они преимущественно любят хорошо провести время, но не создавать семью. Если мужчина регулярно выбирает в партнеры женщину-стерву – ему следует посетить психолога, который поможет найти причину этой проблемы. Люди создают союзы для того, чтобы жить в гармонии и согласии, а не на вечных "эмоциональных качелях". Здоровый мужчина должен тянуться к уважающей себя женщине, его и другим.

5. Жертвенность

У вас, как говорится, три "нет". Конечно, быть готовой выдержать трудности ради любимого человека, приложить максимум усилий для общей цели и кое-где пойти на компромисс – это прекрасно. Но если женщина начинает терять себя, забывать о своих принципах и потребностях, пренебрегать любимыми хобби и ритуалами, отставлять на последний план собственные мечты и желания – партнер теряет интерес. Полностью "растворяться" в мужчине – путь в никуда. Всегда помните, что вы у себя одна, так что должны быть на первом месте.

6. Беспокойство

Нет ничего криминального в том, чтобы заботиться о любимом человеке, но лишняя забота о своем муже очень часто граничит с навязчивостью. Перестаньте контролировать каждый шаг! Собственно, вы не его мама, чтобы надоедать вопросами: "Сынок, а ты поел? Или ты в шапке?".

7. Застенчивость

Вы думали, что мужчины восхищаются женщинами, которые только набиваются на комплименты и наигранно "отникают"? А вот и нет! Мужчинам нравятся уверенные в себе женщины, знающие собственные сильные стороны, поэтому их не удивляет, когда партнер это отмечает. Конечно же, благодарить можно и нужно. В то же время мужчинам нравятся "фразочки" женщин типа: "Ой, какие же у меня хорошие ягодицы от природы! А это я даже не посещаю тренировки... Ой, я это вслух сказала?". Они не считают это тщеславием и самолюбием.

А также важно уметь не стесняться своих мелких провалов, а переводить все в шутку. Ироничное отношение к своим "косякам" или неумение чего-то восхищает мужчин. "Милый, ты пристегивайся, когда едешь со мной! Ты же знаешь, как я неидеально вожу!"

Ранее мы писали о том, какие признаки указывают на то, что пара скоро разведется.

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