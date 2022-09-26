Не признал вину и швырнул в судей мылом: в Луцке огласили приговор Кривошу, захватившему автобус с людьми

Во время оглашения приговора осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла.

В понедельник, 26 сентября, в Луцком горрайонном суде состоялось последнее заседание по делу Максима Кривоша, два года назад захватившего автобус с людьми в центре Луцка. Приговор – 13 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом сообщают СМИ.

Решение суда первой инстанции можно обжаловать. Однако Максим Кривош, предварительно, отказывается от апелляции, заявив, что ему "не нужны поблажки системы".

Кривошу также удалось пронести на судебное заседание кусок мыла. Во время оглашения приговора он бросил его внутрь зала суда, сказав "помойте свою жизнь тюремным мылом" и добавил, что виновным себя не считает.

Напомним, в июле 2020 года Максим Кривош захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками, по его требованию президент записал и опубликовал видео, на котором сказал фразу "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

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