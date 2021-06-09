Не пропустил грузовик: подробности гибели "свободовца", его жены и 6-летней дочери (фото, видео)

Семья ехала в автомобиле Audi Q7, который столкнулся с грузовиком Volvo

Вблизи с. Цукуры Каховского района Херсонской области во вторник, 8 июня, в ДТП погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой и младшим ребенком. Еще одна 16-летняя дочь политика в тяжелом состоянии. ДТП произошло из-за того, что легковой автомобиль, в котором ехала семья, не пропустил грузовик.

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Об этом сообщили в Нацполиции Херсонской области.

По данным полиции, семья ехала в автомобиле Audi Q7, который столкнулся с грузовиком Volvo. ДТП произошло ориентировочно в 18:00.

"На месте ДТП полицейские установили, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка — Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса — Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между транспортными средствами произошло столкновения", — сообщил заместитель начальника полиции Херсонской области Николай Вербицкий.

На месте ДТП погиб водитель, его жена и 6-летняя девочка. 16-летняя дочь погибших в тяжелом состоянии. Она в больнице в г. Новая Каховка.

Полиция открыла производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. То есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Правоохранители разыскивают свидетелей аварии.

Напомним, в Херсонской области женщину признали виновной в аварии, в которой погибли ее муж и дети.

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