Не прошли мимо: в Днепре дети установили обрушенные ветром новогодние декорации (видео)

Не прошли мимо: в Днепре дети установили обрушенные ветром новогодние декорации (видео)

Ребята увидели последствия безумного витна и решили их устранить самостоятельно.

В Днепре безумный ветер на днях повалил элементы новогоднего городка на площади Шевченко. Это увидели дети и решили вернуть декорации на место.

Видео выложили в сети.

На кадрах видно, как сильный ветер в Днепре завалил елки в елочном городке. Это увидели проходящие мимо дети. Они зашли на территорию городка и поставили на место упавшие декорации.

Напомним, что в Мариуполе Донецкой области во время новогодних праздников фиксировали несколько актов вандализма — горожане в основном разрушали декорации и украшения елочных городков. Один из местных жителей "отличился" неуклюжей затеей — он сходил в туалет на лед посреди городского катка.

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