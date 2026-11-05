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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Не прослужил и недели: мобилизованный псевдоактивист Стахив сбежал в СЗЧ

Мобилизированный Остап Стахив ушел в СЗЧ из учебного центра.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Остап Стахив

Остап Стахив

Скандальный львовский блоггер и провокатор Остап Стахив, мобилизованный во Львове 31 октября, ушел в СЗЧ.

Стахов записал и опубликовал в Сети видео, где рассказал, что сбежал. Видео Остапа Стахива 5 ноября распространил его соратник Жан Новосельцев, заявивший, что Стахив уже покинул место прохождения БЗВП и добирается до Львова.

«Я — в центральной Украине, двигаюсь в сторону Львова… Я был похищен… Я убежал от похитителей, я не считаю себя мобилизованным. Я не был мобилизован. Я не признаю их ВЛК, их действия. Никакие. Это все беззаконие. Я докажу это в судебном порядке», — сказал Остап Стахив на видео.

Псевдоактивист утверждает, что не видел ни одного документа о своей мобилизации, а действия ТЦК назвал «заказными» из-за своей позиции.

«Надо мной хотели сделать расправу. Это был „заказон“ за мою журналистскую деятельность», — считает Стахов.

Что рассказали в бриигаде, куда направили Стахива

В комментарии «Суспільному» рекрутер отдела рекрутингового штаба 38 отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ Александр Молодой подтвердил эту информацию.

По его словам, то, что блоггера нет на территории учебного центра.

«Поиски результатов не дали. Соответственно, написан рапорт о самовольном оставлении части. Эта информация передана в военную службу правопорядка, которые его ищут», — говорит рекрутер.

Напомним, 31 октября, скандального львовского блоггера и псевдоактивиста Остапа Стахива, который находился в розыске из-за нарушения правил военного учета, был доставлен в один из районных ТЦК Львова.

После прохождения военно-врачебной комиссии его признали годным к службе и направили в одну из воинских частей ВСУ.

Кто такой

Напомним, что в 2024 году Остапу Стахиву сообщили о подозрении в мошенничестве и препятствии деятельности ВСУ. Однако со временем он вышел из СИЗО под залог.

Остап Стахив позиционирует себя как «общественный деятель», однако стал известен из-за скандальных провокаций и распространения фейков.

В 2020-2021 годах он возглавил движение против вакцинации и карантинных мер во время пандемии ковида.

После полномасштабного вторжения он развернул антимобилизационную кампанию и призывает сопротивляться действиям ТЦК.

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