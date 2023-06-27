Не против "Волшебной палочки": Игнат в шутку отреагировал на призывы США передать Украине "Железный купол"

Сенаторы США от обеих партий призвали предоставить Украине одну из батарей системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля "Железный купол". В Воздушных силах в шутку отреагировали и предложили взять в США другую, новейшую систему ПРО "Праща Давида", известную также как "Волшебная палочка"

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат для LIGA.net.

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Как он пояснил, "Железный купол" является одной цельной системой и если передавать ее Украине, то необходимо всю сразу. Одна батерея не может функционировать самостоятельно.

Отвечая на вопрос, будет ли эта система ПРО эффективна в Украине, если предположить, что США передадут целую систему, Игнат уклонился от прямого ответа, отметив, что "все сложно". Поскольку он сомневается, что Украина когда-нибудь получит израильские системы ПВО/ПРО.

Напомним, недавно сенаторы Соединенных Штатов Америки Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали Комитет по делам вооруженных сил содействовать передаче израильской системы "Железный купол". В письме они ссылались на заявление командующего космической и противоракетной обороной армии США генерал-лейтенанта Дэниела Карблера. Он заявил, что у них сейчас есть две батареи Iron Dome (Железный купол). Одна закончила подготовку и готова к развертыванию. Вторая – завершает внедрение нового оборудования.

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