"Не пугайтесь": синоптик предупредила, в каких областях Украины наблюдаются грозы

В пределах Украины сейчас наблюдается значительный температурный контраст.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

В Николаевской, Черкасской и Сумской областях сейчас гремят грозы. Тем временем на севере Одессской области наблюдается мокрый снег.

"Еще такая синоптическая интересная деталь: сейчас на севере Одесской области, недалеко от Подольска, идет мокрый снег (там +2 градуса), а сравнительно недалеко, вблизи Вознесенска (там +9 градусов). Николаевская область - гремят грозы", — говорится в сообщении.

Кроме того, в пределах Украины наблюдается значительный температурный контраст. На горной вершине Пожижевская (Карпаты, Ивано-Франковская область) сейчас 8 градусов мороза, а в Луганске 16 градусов тепла.

Отметим, что с понедельника-вторника снижение температуры придет почти во все регионы страны.

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