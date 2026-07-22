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- Украина
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"Не пушистый зайчик": как в Сети отреагировали на назначение Драпатого главкомом ВСУ
Громкое назначение боевого генерала Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского произвело настоящий фурор в Сети и собрало мощную волну реакций.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ боевого генерала Михаила Драпатого. Это долгожданное решение стало ответом на общественный запрос об обновлении стратегии ведения войны и необходимости исправления предварительных ошибок на фронте.
ТСН.ua собрал появившиеся в Сети реакции на назначение нового главнокомандующего ВСУ.
Визия победы и роботизация фронта
Эксминистр обороны Михаил Федоров одним из первых отреагировал на кадровые изменения, назвав это глотком свежего воздуха и голосом изменений, который наконец-то услышали.
«Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за Независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики», — написал Федоров.
В то же время он добавил, что уже позвонил Александру Сырскому, чтобы лично поблагодарить его за защиту Киевщины и Харьковскую операцию, но подчеркнул, что сейчас государству нужно двигаться еще быстрее.
Настоящая победа и мудрое решение
Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко эмоционально воспринял новость об изменении военного руководства, назвав нового главкома очень достойным офицером.
«Благодарю всех, кто говорил и требовал. Спасибо каждому, кто не боялся. Благодарю президента за мудрое решение», — отметил волонтер.
Положительную оценку кадровым ротациям также дал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«Хорошее решение Президента Владимира Зеленского. Прекрасный офицер. Лидер, имею честь знать и желаю успеха и побед», — прокомментировал руководитель ЦПИ.
Директор одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова призналась, что до последнего не верила в эти изменения.
«Желаю выдержки, сил, терпения и сил все же изменить эту систему, не потерять себя и сохранить максимально людей и нашу страну. С уважением и благодарностью настоящему воину, достойному человеку и генералу с большой (осторожной очень) надеждой на позитивные изменения в армии», — добавила волонтер.
Одобрительные отзывы массово раздаются и непосредственно от бойцов, окрестивших эту ротацию наилучшим выбором.
«Празднуйте, народ! Для нашего войска это большой праздник. Мы сделали это вместе. Мы верим в тебя! Не подведи нас, Друг», — заявил военный 24-й ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».
На официальном Telegram-канале ВСУ также окрестили эту ротацию лучшим из всех возможных вариантов на сегодняшний день.
«Драпатый — это лучший выбор из тех, что может быть сейчас. Изменения будут. И это действительно ПОБЕДА. Поздравляю всех украинцев», — подытожили на канале.
Конец «эры Сырского» и надежды на сохранение жизней
Украинский военный Сергей Гнездилов из 56-й отдельной мотопехотной бригады вспомнил свои непростые отношения с предыдущим главкомом и выразил надежду на новые подходы.
«Надеюсь, Драпатый учтет ошибки предшественника. Верю, что в армии будут приоритетными другие подходы: профессиональность, человекоцентризм, сохранение личного состава и нанесение максимального вреда врагу, а не несоизмеримое по потерям отстаивание клочков земли», — поделился ожиданиями боец.
Еще один военный, Александр Карпюк (Серж Марко), поддержал кадровое решение президента, отметив высокие человеческие качества Драпатого.
«Это очень хорошее решение. Драпатый человек, известный в офицерских кругах за человечность и профессионализм, и который, как я считаю, сможет реализовать потенциал ВСУ на современном поле боя», — подчеркнул Карпюк.
Своими мнениями по увольнению Александра Сырского также поделился военнослужащий Сергей Марченко, который назвал предыдущее командование непопулярным и скандальным из-за неоправданных человеческих потерь.
«Драпатый тоже не пушистый зайчик. Это строгий командир, знающий, как добиваться результатов от личного состава. Но есть одно существенное отличие. Драпатый начинает спрашивать в первую очередь с себя. И в отличие от предшественника он не держится за должности», — резюмировал Марченко.
Журналист, командир взвода БПЛА 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Юрий Бутусов высказал свое мнение по поводу отставки Сырского. Он считает, что его уволили, чтобы не возвращать Федорова на должность министра обороны.
«Очевидно, что публичная борьба — это подготовка к голосованию за должность министра в Раде в августе. И тут либо Федоров сможет вдохновить и расширить движение поддержки в гражданском обществе и в армии, либо новый кандидат Евгений Хмара — авторитетный в среде беспилотных войск офицер, сумеет создать свою собственную политическую популярность, которая позволит собрать в его пользу необходимые голоса», — написал Бутусов в Сети.
«Главное, чтобы политический процесс не останавливал изменения и решения ключевых проблем армии. Чтобы у нас поднимались и решались такие лозунги как „Константиновка“, „Славянск“, „Краматорск“, „Дружковка“, „Доброполье“, „Купянск“, „Лиман“, „Волчанск“, „Сумы2. Потому что если мы, имея сейчас все возможности и ресурсы, потеряем ключевые исторические города Донбасса — это бремя будет лежать на совести каждого, кто не сделал все необходимое для спасения украинской земли“, — подчеркнул военнослужащий.