Не пускала детей в шортах: стало известно, что сейчас со скандальным директором лицея

Директор столичного лицея №109 Виталия Полякова

Директор столичного лицея №109 Виталия Полякова, оказавшаяся в центре медийного скандала из-за недопуска учащихся к занятиям, покинула должность по собственному желанию.

Об этом сообщила образовательная омбудсменка Надежда Лещик в комментарии «УП. Жизнь», ссылаясь на официальный ответ Департамента образования и науки КГГА.

Детали увольнения и расследования

Согласно документам, Полякова подала заявление на увольнение 16 декабря. Этому предшествовал длительный период служебного расследования, начавшийся после инцидента в начале учебного года.

Надежда Лещик отметила, что процесс выяснения обстоятельств затянулся, поскольку после огласки руководитель заведения систематически находился на больничных или отпусках. Такая ситуация заставила омбудсменку обратиться в Пенсионный фонд и Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), чтобы проверить правомерности выдачи медицинских писем. По словам Лещика, инициировать такую проверку должен был непосредственный работодатель — Управление образования Печерской РГА.

С чего начался конфликт

Напомним, резонансное событие произошло в начале сентября 2025 года. Тогда родители лицеистов обнародовали видеозаписи, на которых Виталия Полякова лично перекрывала вход в учебное заведение детям в шортах. Директор считала такой вид «ненадлежащим» и настаивала, чтобы школьники возвращались домой переодеваться, прежде чем их допустят к урокам.

Действия администрации вызвали волну критики со стороны правозащитников и родительского сообщества, поскольку действующее законодательство Украины не предусматривает недопуска к занятиям из-за нарушения несуществующего «школьного дресс-кода».

Сейчас лицей №109 ожидает назначения нового руководителя.

Ранее сообщалось, директор учреждения объяснила свое решение соображениями безопасности. Она подчеркнула, что ее требование не связано исключительно с дресс-кодом. Главная причина — защита детей во время воздушных тревог и возможных обстрелов. По ее словам, открытые участки тела более уязвимы в случае ранений или контакта с обломками.