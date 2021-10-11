Не пускали домой: в Херсоне дочь заставляла мать ночевать в подъезде многоэтажки

Не пускали домой: в Херсоне дочь заставляла мать ночевать в подъезде многоэтажки

По словам дочери, мать пьянствует и сносит в дом всякий хлам.

В Херсоне полицейские составили протокол о домашнем насилии на женщину, которая выгоняла мать из дома. Пенсионерка вынуждена была ночевать под квартирой.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

В Херсоне в полицию позвонили жители многоэтажки на проспекте Строителей и сообщили, что в подъезде уже несколько дней ночует 64-летняя женщина, проживающая в этом доме — ее не пускает домой ее дочь.

По указанному адресу выехали сотрудники сектора противодействия домашнему насилию ГУНП.

В подъезде полицейские обнаружили 64-летнюю женщину, которая объяснила, что в квартиру ее не пускает ее дочь, кричит и оскорбляет нецензурной бранью. Поэтому женщина вынуждена ночевать в подъезде.

Соседи эту информацию подтвердили.

"Полицейские пообщались с 30-летней дочерью. Она объяснила, что не хочет впускать мать домой, поскольку та употребляет алкогольные напитки и приносит хлам домой из мусорных баков. В квартире также находился 5-летний мальчик, поэтому полицейские проверили условия проживания ребенка, которые оказались удовлетворительными", — сообщили в полиции.

С дочерью пенсионерки правоохранители провели профилактическую беседу и составили в отношении него административный протокол по ч.1 ст.173-2 "Совершение домашнего насилия" КоАП и вынесли срочный запрещающий предписание, предусматривающий запрет общения с пострадавшей лицом.

Напомним, что в Одессе дочь нашла мать, которую 21 год считали пропавшим без вести.

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