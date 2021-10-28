Не ради женитьбы: почему украинки едут на заработки в Польшу и какую работу чаще всего выбирают

Не ради женитьбы: почему украинки едут на заработки в Польшу и какую работу чаще всего выбирают

Только для 15% участниц исследования переезд в Польшу был связан с работой по специальности и не предусматривал опыта физического труда на предприятии.

В некоторых польских медиа и широких общественных кругах до сих пор существует стереотип о том, что женщины из Украины работают в Польше как неквалифицированные работницы или на физической работе, имеют низкий уровень образования, отсутствие амбиций развивать карьеру и приезжают в страну не только за деньгами, но и строить личную жизнь. Исследование аналитического центра "Gremi Personal" показало другие тенденции.

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Так, отмечается, что главный мотивирующий фактор переезда трудовых мигранток в Польшу – экономический, то есть заработать деньги. В то же время все опрошенные без исключения участницы исследования намерены продвигаться в карьере, а также получить образование в польских вузах.

85% украинских женщин работают ниже своей профессии. Подавляющее большинство респонденток действительно сознательно ехало в Польшу работать физически: в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере торговли и HoReCa (ред. – гостинично-ресторанный бизнес). Причем они часто сознательно выбирают те виды работ, которыми бы ни занимались в Украине. На Родине женщины работали в сфере предоставления услуг, педагогами, государственными служащими, были предпринимателями, студентками или учеными. Женщины полностью осознают более низкий уровень конкурентности по сравнению с гражданами Польши из-за незнания польского языка, отсутствия предварительной информации о процедурах легализации и отсутствия понимания своих дальнейших планов.

Большая часть опрошенных женщин намерена остаться жить в этой стране. Респондентки отмечают, что качество их жизни в Польше значительно выше, независимо от того, где они работают. Среди причин, кроме более высоких заработков, называют безопасность, комфорт и чистоту в городах. 11% участников уже приобрели жилье в ипотеку и еще 15% планируют это сделать.

"Большинство участниц исследования, которые сейчас работают в Польше физически, со временем собираются менять работу на офисную. Для этого они или занимаются подтверждением своего диплома в Польше, учатся или планируют получить образование в полицеальных школах и университетах Польши", — утверждает вице-президент компании по международному трудоустройство "Gremi Personal" Каролина Шлешинская.

По наблюдениям участниц исследования, переезд на обучение в Польшу становится все более популярным – особенно среди молодежи, а также среди женщин, имеющих высшее образование, трудовой или предпринимательский опыт в Украине.

Среди проблем, с которыми сталкивались женщины в Польше – трудности с поисками жилья из-за предвзятого отношения владельцев к иностранцам, не всегда дружеское отношение со стороны коллег-полек, а также большая нагрузка в работе. В то же время чаще всего сложности и неприязненное отношение они испытывали со стороны коллег-украинцев, которые дольше работают на предприятии.

Относительно женитьбы с поляками - женщины утверждают, что незамужние украинки нередко находят себе партнеров среди польских мужчин. Среди участниц исследования было несколько, кто имеет отношения с гражданами Польши – живут вместе или планируют женитьбу. Однако ни одна из участниц не назвала заключения брака с поляком как способ остаться в стране. Как правило, отношения завязываются непринужденно. Женщины полагаются на возможность улучшить работу и качество своей жизни своими силами. Почти половина участниц исследования имеют партнера или недавно были в отношениях с мужчинами из Украины. Распространена практика, когда украинцы приезжают в Польшу парами или семьями.

О работе в соседней стране, процедуре оформления документов и заработных платах, читайте в нашем материале: Работа в Польше: что предлагают, сколько платят и как оформить документы

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