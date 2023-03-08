Не раскаялись в содеянном: в Житомирской области наказали родителей, которые убили и сожгли тело 5-летней дочери

В Житомирской области к 15 и 7 годам лишения свободы приговорили родителей, которые убили и сожгли тело своей 5-летней дочери.

Об этом идет речь в сообщении Житомирской областной прокуратуры.

Суд признал родителей виновными в умышленном убийстве малолетней и оставлении ее в опасности (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, женщину – к 7 годам.

Следствие установило, что отец 5-летней девочки в августе 2018 года, будучи нетрезвым, избил ребенка. Поэтому девочка спряталась под кровать. Мать ребенка подошла к ней только через несколько часов после избиения, однако она не вызвала медиков, а уложила дочь спать. Утром состояние ребенка ухудшилось, однако родители снова не вызвали скорую.

"Отец решил, что уже поздно ее спасать. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, тело сжег в печи, а пепел с остатками выбросил в реку, чтобы течение отнесло подальше от дома. Убийство родной дочери обвиняемые скрывали девять месяцев. Работников социальных служб уверяли", что "все хорошо", показывая им через окно переодетого младшего братика и цинично продолжали получать государственные выплаты на убитую дочь", — говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили останки ребенка в реке. На суде родители не раскаялись в содеянном и перекладывали вину друг на друга. Однако их вину доказали прокуроры.

Напомним, что о резонансном убийстве стало известно в 2019 году. Тогда полиция уверяла, что ребенка можно было спасти. Еще в 2015 году решением районного суда по иску органа опеки и попечительства райгосадминистрации малолетний ребенок был отобран у родителей и передан на попечительство службы по делам детей в детский дом семейного типа.

Но в апреле 2018 года ребенка уже по решению Житомирского апелляционного суда вернули биологическим родителям, а через четыре месяца они его убили и сожгли.

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