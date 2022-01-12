Не рассчитал силу: в Херсонской области мужчина до смерти избил гостя

Не рассчитал силу: в Херсонской области мужчина до смерти избил гостя

Злоумышленник даже не помнит, как произошло убийство.

В Белозерке произошло преступление. Несколько дней назад в больницу с телесными повреждениями госпитализировали 59-летнего мужчину, где он скончался.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Телесные повреждения потерпевшему нанес его 62-летний знакомый. По предварительной информации, несколько дней назад подозреваемый в своем доме употреблял вместе с потерпевшим алкогольные напитки. Затем между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Владелец дома повалил гостя на пол и нанес ему многочисленные удары руками и ногами по туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина потерял сознание. Поняв, что натворил, хозяин вызвал "скорую".

Подозреваемый объяснил, что даже не помнит причины конфликта. Утверждает, что во время потасовки не рассчитал силу.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему может грозить лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

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Напомним, в Одесской области 26-летний мужчина пришел к 42-летнему односельчанину домой якобы за денежным долгом, избил хозяина до потери сознания и поволок на кладбище, добивая дорогой.

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