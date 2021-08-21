Не разговаривает и не реагирует на оклики: в Сумской области после суток поисков нашли 6-летнего мальчика

Не разговаривает и не реагирует на оклики: в Сумской области после суток поисков нашли 6-летнего мальчика

К поискам ребенка привлекли несколько сотен человек.

В Сумской области со вчерашнего вечера искали 6-летнего Богдана. Мальчик исчез около 19:40 пятницы, 20 августа, вблизи сел Шкуратовка и Нагорновка возле города Белополье.

"Во время заготовки бузины исчез мальчик. Мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя — Богдан, а также на "мультики" и "мороженое", — написал в Facebook мэр Белополья Юрий Зарко.

К поискам мальчика привлекли несколько сотен человек — родственников, волонтеров, работников ГСЧС, полиции, Нацгвардии, служебных собак, вертолет.

Около 17:00 субботы, 21 августа, Богдана нашли живым. На видео, которое размещено в группе в соцсети, видно, что ребенок невредим.

В ГСЧС уточнили, что ребенка нашли в 17:11. Мальчик в удовлетворительном состоянии.

Для нужд поисков собирали средства и продукты.

"Спасибо всем за помощь, которую вы оказали. Продукты мы передали нашим нацгвардейцам. Собраны средства в сумме 2500 грн. Было предложение передать эти средства на обследование и, в случае необходимости, лечение ребенка. Но Юрий Иванович Мартыненко пообещал, что все необходимые действия будут профинансированы за счет больницы, за что ему отдельное спасибо! Поэтому, есть другое предложение потратить средства на нужды Богданчика (одежда, игрушки и, возможно, какие-то продукты). Еще раз глубокая благодарность всем, кто присоединился к этому благородному делу!", - отметил Юрий Зарко.

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