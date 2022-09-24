Не разминулись на трассе: в жутком ДТП на Николаевщине погиб водитель

На автодороге Н-24 "Благовещенское — Николаев", недалеко от села Ивановка Вознесенского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись Volkswagen Passat, под управлением 41-летнего водителя, и Opel Kadett, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В результате ДТП водитель Opel Kadett погиб на месте происшествия, а 49-летняя пассажирка Volkswagen Passat получила травмы.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Ранее стало известно, что в Одесской области столкнулись два грузовика. Есть жертвы.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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