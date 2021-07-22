Не разобрался в ситуации: в Одесской области мужчина пришел домой и убил бывшего зятя

Злоумышленник свою вину признал.
В Измаильском районе (Одесская область) мужчина, придя домой с работы, увидел, как бывший зять на повышенных тонах разговаривает с его сожительницей. Не долго думая, он ударил мужчину по груди терпаном.
Как сообщили в полиции Одесской области, от полученной травмы пострадавший скончался на месте.
Свои действия подозреваемый не отрицает, говорит: виноват, что не разобрался в ситуации и поспешно набросился на гостя.
Мужчину полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.
Ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в Черниговской области 47-летний отец топором убил 21-летнего сына. Мужчину задержали правоохранители.