Не разобрался в ситуации: в Одесской области мужчина пришел домой и убил бывшего зятя

Не разобрался в ситуации: в Одесской области мужчина пришел домой и убил бывшего зятя

Злоумышленник свою вину признал.

В Измаильском районе (Одесская область) мужчина, придя домой с работы, увидел, как бывший зять на повышенных тонах разговаривает с его сожительницей. Не долго думая, он ударил мужчину по груди терпаном.

Как сообщили в полиции Одесской области, от полученной травмы пострадавший скончался на месте.

Свои действия подозреваемый не отрицает, говорит: виноват, что не разобрался в ситуации и поспешно набросился на гостя.

Мужчину полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Черниговской области 47-летний отец топором убил 21-летнего сына. Мужчину задержали правоохранители.

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