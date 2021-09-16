Не реагировала на обращения и прикосновения: стали известны подробности смерти школьницы после урока физкультуры в Полтаве

Не реагировала на обращения и прикосновения: стали известны подробности смерти школьницы после урока физкультуры в Полтаве

Девочка находилась в основной группе для занятий по физкультуре

В Полтаве в школе у 10-летней девочки произошла клиническая смерть. Она вдруг потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни, а реанимационные мероприятия, проводимые учителями и медиками, не принесли результата.

Об этом рассказывает "Суспільне".

Происшествие произошло вчера, 15 сентября, в лицее №33 Полтавы. Как рассказала директор учебного заведения Наталья Кикоть, девочке стало плохо во время урока физкультуры. До этого момента на здоровье она не жаловалась и занималась в основной группе.

Внезапно потеряла сознание и не реагировала на раздражители

В лицее №33 в Полтаве около 16 часов вечера вчера, 15 сентября, у учащихся 5-В класса был урок физкультуры — дети отрабатывали упражнения по теме "футбол". Во время занятия 10-летняя школьница потеряла сознание.

"Визуальный осмотр ничего не дал. Ребенок не реагировал на обращения и на прикосновения. Сразу вызвали медика, сообщили классную руководительницу, параллельно я начал отрабатывать элементы искусственного дыхания и непрямого массажа", — рассказывает учитель физкультуры лицея № 33 Валерий Билоха.

Именно учитель первым оказывал девочке помощь до приезда скорой. Затем ее транспортировали в детскую областную больницу, где в течение часа ее пытались вернуть к жизни медики.

"15 сентября скорой помощью к нашему приемного отделения привезли девочку 10-лет в стадии клинической смерти. Девочкой занимались наши врачи-реаниматологи. Все возможное делали для того, чтобы вернуть ее к жизни. Но, к сожалению, зафиксировали биологическую смерть", — рассказала исполняющая обязанности медицинского директора детской городской клинической больницы Елена Ананевич.

На здоровье не жаловалась

Учителя рассказывают, что жалоб на самочувствие от школьницы ни в тот день, ни в предыдущие не было. Девочка находилась в основной группе для занятий по физкультуре. Соответствующую справку в школу предоставляли ее родители.

"На спецгруппе она не находилась. У нее основная группа. У меня оригинал этой справки, следователи его видели, проверяли. И предыдущие годы — 3 и 4 классы, также справки о том, что основная группа по физкультуре. В справке указано, что они 31 августа они проходили там что-то у эндокринолога, но таких, чтобы жалоб серьезных у нее не было ", — говорит директор лицея №33 Наталья Кикоть.

Правоохранители расследуют это уголовное дело по ч. 1 статьи "Умышленное убийство".

"Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование. Тело направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти", — прокомментировал представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Напомним, что в Полтаве ребенка госпитализировали просто со школьного урока в больницу, но спасти ее, к сожалению, не удалось.

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