Не реформы: Кулеба назвал главное препятствие на пути к ПДЧ в НАТО для Украины

По его словам, в Украине ввели "достаточное количество реформ, и отрицать это было бы циничным лицемерием".

Главной преградой для предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) является нежелание некоторых стран отправлять соответствующий сигнал Российской Федерации.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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"Для того, чтобы получить ПДЧ, мы уже сделали достаточное количество реформ, и отрицать это было бы циничным лицемерием. Поэтому мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению ПДЧ Украине именно сейчас — это нежелание отправлять такой сигнал РФ", — высказался министр МИД.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, стратегия заключается в том, чтобы "работать с такими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа".

Кулеба отметил, что процесс между получением ПДЧ и обретением членства в НАТО "может длиться годы".

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Между тем президент США Джо Байден заявил, что война в Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО. "Это зависит от того, соответствует ли Украина критериям. Дело в том, что они еще должны очиститься от коррупции, а также в том, что они должны выполнить другие критерии, чтобы получить ПДЧ", — пояснил американский лидер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена о Плане действий по членству в НАТО для Украины.

В НАТО, со своей стороны, объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины.

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Война на Донбассе не является препятствием: Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

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