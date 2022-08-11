Не россиянин, а какой-то чех: на Тернопольщине придумали отмазку, чтобы не переименовывать улицу Чехова

В Тернопольской области одна из громад по запросу активистов отказалась переименовывать улицу названную в честь российского писателя Антона Чехова.

Местные власти считают, что улица Чехова у них названа в честь "чеха", который построил в селе мельницу.

Об этом в Facebook сообщил активист, соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

Активист обратился в Калагаровский старостинский округ Гримайловского поселкового совета Тернопольской области с просьбой о переименовании улицы Чехова. Там ему заявили, что мол улица названа не в честь русского писателя, а - "чеха".

"Фестиваль тупых отписок продолжается. В Тернопольской области уверяют, что улица Чехова не в честь Антона, а в честь некоего чеха. Наверное, тогда все улицы Ленина были в честь продавщицы тети Лены. Улица большевистская, потому что у людей здесь картофель был больше, чем в соседнем селе и тому подобное"", — поиронизировал Вадим Поздняков.

Фото: Вадим Поздняков

Напомним, одному из сел в Хмельницкой области заявили, что не будут переименовывать улицу Октябрьскую, потому что "там растут много деревьев и осенью она желтая". А улица Пушкинская останется с таким названием, поскольку "в древности там были расположены пушки".

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