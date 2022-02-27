"Не садитесь в автобусы к врагу": городской голова предупредил население о провокации оккупантов в Ирпене и Буче

"Не садитесь в автобусы к врагу": городской голова предупредил население о провокации оккупантов в Ирпене и Буче

Российские враги ездят и собирают в автобусы женщин и детей, чтобы прикрыться ими по дороге в столицу.

На территории Ирпеня и Бучи оккупанты проводят эвакуацию населения, чтобы использовать автобусы с людьми как живой щит по дороге в Киев.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин в Facebook предупредил население ни в коем случае не садиться в автобусы.

"На территории Ирпенской общины никто не проводит эвакуацию населения! Ни в коем случае не садитесь в автобусы к врагу!

Представители территориальной обороны НЕ заходят в квартиры и не отбирают автомобили‼️‼️

Не впускайте людей, представляемых представителями территориальной обороны!" — написал Маркушин.