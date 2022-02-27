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"Не садитесь в автобусы к врагу": городской голова предупредил население о провокации оккупантов в Ирпене и Буче

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Российские враги ездят и собирают в автобусы женщин и детей, чтобы прикрыться ими по дороге в столицу.

На территории Ирпеня и Бучи оккупанты проводят эвакуацию населения, чтобы использовать автобусы с людьми как живой щит по дороге в Киев.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин в Facebook предупредил население ни в коем случае не садиться в автобусы.

"На территории Ирпенской общины никто не проводит эвакуацию населения! Ни в коем случае не садитесь в автобусы к врагу!

Представители территориальной обороны НЕ заходят в квартиры и не отбирают автомобили‼️‼️

Не впускайте людей, представляемых представителями территориальной обороны!" — написал Маркушин.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также подтвердил эту информацию: "Это россияне собирают, чтобы пустить эти автобусы, чтобы можно было проехать в Киев".

Украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи и Ирпеня.

Представитель МВД Украины Антон Геращенко: "В Буче якобы собирают женщин и детей в автобусы для эвакуации в Киев. На самом деле это делают кафиры. Они хотят прикрыться людьми как живым щитом и за их спинами войти в столицу".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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