Не считает ХАМАС террористической организацией: заместитель генсека ООН сделал скандальное заявление

При этом он сказал, что полностью понимает "травму", которую тот нанес Израилю.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией.

Об этом он сказал телеканалу Sky News.

По словам Гриффитса. он не припоминает ни одного примера, когда победу одерживали "с помощью войны над хорошо укорененной группой – террористической или иной».

"Для нас ХАМАС не является террористической группировкой, как вы знаете. Это политическое движение. Но, думаю, очень трудно вытеснить эту группировку без переговорного решения, которая предусматривала бы ее стремление", — заявил он.

При этом Гриффитс сказал, что полностью понимает "травму", которую тот нанес Израилю. В то же время, Израиль, по его мнению, должен строить отношения со своими соседями, "несмотря ни на что".

"ООН пытается доставлять гумдопомощь в Газу и что палестинцам некуда эвакуироваться после того, как Израиль начал операцию в Рафахе. Он добавил, что вопрос, будет ли Израиль проводить военные действия в Рафахе, не дает ему спать по ночам", — он.

Впрочем, подчеркнул, что ООН не будет участвовать в принудительной эвакуации.

Напомним, израильские войска штурмовали главную больницу на юге Газы в четверг, 15 февраля, через несколько часов после того, как израильский огонь убил пациента и ранил шесть других находившихся в комплексе людей. Израильская армия заявила, что это была ограниченная операция по поиску заложников, захваченных ХАМАСом.

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