Не сидит, сложа лапы: мегапопулярный инстаграм-кот Степан из Харькова "собрал" средства для животных Украины

Подписчики кота собрали 10 тысяч долларов.

Кот Степан из Харькова, ставший звездой Сети из-за выражения своей мордашки, собрал средства для приюта для животных и зоопарка Николаева.

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Об этом сообщается на странице Степана в инстаграм.

Благодаря подписчикам коту Степану, который вынужден был выехать из Украины из-за российской агрессии во Францию, удалось собрать более 10 тысяч долларов. Деньги будут переданы зоозащитным организациям в Украине и Николаевском зоопарке.

Напомним, что за судьбу популярного украинского кота Степана из Харькова, прославившегося благодаря своему печальному виду с коктейлями, переживало многие даже за рубежом. В течение двух недель Степан "не выходил" на связь с поклонниками, поэтому за животное начали переживать, не случилось ли с ним беды. Но вскоре на странице кота Степана в Instagram появилась информация, что он жив и здоров и находится во Франции.