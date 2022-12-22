Нескоро: в Минэнерго рассказали, когда Украина сможет отказаться от графиков отключения света

Украинскую энергосистему возможно стабилизировать до лета, но при условии, что Россия не будет снова наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Forbes.

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Он подчеркнул, что одним из вариантов стабилизации является импорт электроэнергии. По его словам, Украина уже проводит тестирование по импорту, но в небольших объемах. В дальнейшем смогут увеличивать.

"Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт – день, 700 МВт – ночь. Технически возможность гораздо больше – 1,6-2 ГВт", – сказал он.

Галущенко добавил, что с 10 октября российские террористы совершили 9 массированных атак по энергосистеме Украины. Кроме этого, не так массированно, но бьют каждый день по энергетическим объектам.

"Уже было девять массированных атак: по 70–100 ракет одновременно. Но на самом деле обстрелы энергетической инфраструктуры происходят ежедневно. Они бьют дронами, из артиллерии. Ключевое – когда это варварство закончится? У меня нет ответа на этот вопрос", — сказал министр.

Что происходит с отключениями света

По состоянию на вечер 22 декабря удалось частично восстановить подачу света на 78% поврежденных высоковольтных подстанциях в Украине. В общей сложности с 24 февраля энергетики частично возобновили электроснабжение на 62% линиях электропередачи.

Самая тяжелая ситуация – в Киеве. В столице снова введены аварийные отключения света. Их длительность невозможно регламентировать. По данным YASNO, левый берег столицы – очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера.

Французцы помогают украинцам электрогенераторами | Наталья Федорович из АНТС

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