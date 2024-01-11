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Не спрятались, не переждали: ВСУ показали кадры уничтожения оккупантов (видео)

Не спрятались, не переждали: ВСУ показали кадры уничтожения оккупантов (видео)

Работа дронов по врагу

Россияне не могут спрятаться от наших защитников, мощно атакующих их с воздуха.

Так, ВСУ показали яркую подборку кадров ликвидации личного состава противника в блиндажах и окопах с помощью сбросов с дронов. Это работа бойцов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" во взаимодействии с отрядом Центра специального назначения "Омега".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали кадры уничтожения личного состава врага

ВСУ показали кадры уничтожения личного состава врага

Ранее речь шла о том, что украинский FPV-дрон успешно поразил танк армии РФ. Это профессиональная работа ударного подразделения "Команчи" из 40-й ОАМБр.

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