Не спрятались, не переждали: ВСУ показали кадры уничтожения оккупантов (видео)

Россияне не могут спрятаться от наших защитников, мощно атакующих их с воздуха.
Так, ВСУ показали яркую подборку кадров ликвидации личного состава противника в блиндажах и окопах с помощью сбросов с дронов. Это работа бойцов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" во взаимодействии с отрядом Центра специального назначения "Омега".
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Ранее речь шла о том, что украинский FPV-дрон успешно поразил танк армии РФ. Это профессиональная работа ударного подразделения "Команчи" из 40-й ОАМБр.
Читайте также: