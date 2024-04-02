"Не следует переоценивать способность РФ что-то делать": Ходжес о вероятном наступлении РФ и угрозе для Киева и Харькова

Владимир Зеленский в интервью Washington Post сказал, что без помощи США Украина начнет отступать, и, по его словам, Россия как раз готовит новое наступление на май-июнь. Украинский Генштаб будет гораздо лучше оценивать, куда Россия может атаковать, если это сделает.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Следует иметь достаточно большие Вооруженные Силы Украины"

В то же время, он оптимистично настроен, что украинский Генштаб осуществит все необходимые приготовления. При этом, по его мнению, в центре внимания – иметь достаточно большие украинские Вооруженные Силы. Речь идет о глубине, способности ротировать подразделения, выводить людей из боя, дать им время восстановиться, подготовиться, обрести новую форму, заполнить пробелы в своих рядах.

"Я думаю, что украинцы должны спросить себя, делает ли каждый все, что может, для своей страны. Я имею в виду, что это борьба за существование. И поэтому я считаю, что то, что в украинских Вооруженных силах не хватает людей — это убийственный фактор", – подчеркнул Ходжес.

Также экс-командующий силами США в Европе прокомментировал слухи о том, что Россия снова попытается захватить Харьков или Харьковскую область.

"Это не слухи. Конечно, Россия хотела бы захватить Харьков. Но я надеюсь, что украинские Вооруженные силы и Генеральный штаб делают то, что нужно, и люди Харькова делают то, что нужно. У меня нет конкретики по этому вопросу", — заметил он.

При этом он не стал переоценивать способность России что-либо делать. Очевидно, россияне могут запускать, казалось бы, огромное количество беспилотников и ракет.

"Но Украина разгромила Сухопутные войска России. Итак, я буду следить за показателями того, смогла ли Россия исправить, отремонтировать или улучшить возможности Сухопутных сил, кроме простого, знаете ли, продвижения", – считает Бен Ходжес.

"Поражение России – в интересах Запада"

Недавно The New York Times опубликовало статью, в которой предлагается "представить, что сейчас июль и войска Путина снова стоят под Киевом". Ходжес ответил, может ли Путин позволить себе новую атаку на Киев.

"Да, конечно сможет. Посмотрите, все продолжают переоценивать Сухопутные войска России. Я говорил об этом в начале. И есть попытка России и российских инициаторов поощрять этот нарратив о том, что Россия неизбежно победит", – говорит военный.

Он утверждает: победа России неизбежна. В самом деле, добавляет Ходжес, скорее наоборот. Но существует нарратив, который должен заставить людей на Западе потерять надежду или не предоставить то, что нужно, бояться как-то спровоцировать Россию.

"Чем быстрее наши лидеры проснутся и поймут, что Кремль и их личности пытаются повлиять на наше мышление, тем быстрее мы сможем остановить это и начать помогать Украине победить", — акцентировал генерал-лейтенант.

По словам экс-командующего сил США в Европе, это не благотворительность для Украины, а в интересах Запада, чтобы Россия потерпела поражение. Поэтому все должны осознать, что Россия воюет с Западом, возможно, не танками, артиллерией и ракетами против стран НАТО, но все равно она там в состоянии войны. И чем раньше там будут так думать и действовать, тем быстрее сможем помочь Украине победить Россию.

Ранее речь шла о том, что кафиры могут пойти в новое наступление уже в конце весны 2024 года.

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