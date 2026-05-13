Длительная и массированная воздушная атака Российской Федерации на Украину не случайно происходит во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. После волны «Шахедов» государство-агрессор может нанести ракетный удар.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на фоне ожидаемого визита Трампа на переговоры с Си Цзиньпином в Кремле решили напомнить миру о своей агрессивной войне в Украине.

«В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу — пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский отметил, что россияне запустили волны «Шахедов» по регионам Украины, которые ближе всего к границам стран НАТО.

«Уже были попадания на Закарпатье, на Львовщине, на Волыни, также во Франковске, Ровенской области», — напомнил он.

Кроме того, по словам президента, сегодня были попадания и во многих других областях: Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской.

«По состоянию на сейчас известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», — добавил он.

Президент сообщил, что с начала суток было уже не менее 800 российских дронов, и атака государства-агрессора не прекращается.

«По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины», — предупредил он.

Зеленский отметил, что очевидная цель России — «перегрузить ПВО и вызвать как можно больше горя и боли именно в эти дни».

«Важно, чтобы мир об этом не молчал. Важно, чтобы настоящие российские намерения были очевидны для лидеров и стран. Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился. Сейчас все службы привлечены, чтобы ликвидировать последствия попаданий. Пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу», — подытожил президент.

Напомним, днем 13 мая российские войска нанесли воздушный удар по Украине. РФ применила ударные дроны, которые долетели аж на запад страны, в частности во Львов и даже Закарпатье. ТСН.ua собрал все, что известно о новой массированной атаке врага.

