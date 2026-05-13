Не случайный удар: после атаки дронов Россия может ударить ракетами — Зеленский предупредил украинцев
Россияне запустили волны «Шахедов» по регионам Украины, которые ближе всего к границам стран НАТО.
Длительная и массированная воздушная атака Российской Федерации на Украину не случайно происходит во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. После волны «Шахедов» государство-агрессор может нанести ракетный удар.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, на фоне ожидаемого визита Трампа на переговоры с Си Цзиньпином в Кремле решили напомнить миру о своей агрессивной войне в Украине.
«В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу — пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры», — подчеркнул украинский президент.
Владимир Зеленский отметил, что россияне запустили волны «Шахедов» по регионам Украины, которые ближе всего к границам стран НАТО.
«Уже были попадания на Закарпатье, на Львовщине, на Волыни, также во Франковске, Ровенской области», — напомнил он.
Кроме того, по словам президента, сегодня были попадания и во многих других областях: Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской.
«По состоянию на сейчас известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», — добавил он.
Президент сообщил, что с начала суток было уже не менее 800 российских дронов, и атака государства-агрессора не прекращается.
«По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины», — предупредил он.
Зеленский отметил, что очевидная цель России — «перегрузить ПВО и вызвать как можно больше горя и боли именно в эти дни».
«Важно, чтобы мир об этом не молчал. Важно, чтобы настоящие российские намерения были очевидны для лидеров и стран. Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился. Сейчас все службы привлечены, чтобы ликвидировать последствия попаданий. Пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу», — подытожил президент.
Напомним, днем 13 мая российские войска нанесли воздушный удар по Украине. РФ применила ударные дроны, которые долетели аж на запад страны, в частности во Львов и даже Закарпатье. ТСН.ua собрал все, что известно о новой массированной атаке врага.