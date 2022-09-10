"Не слушался и убегал из дома": в Одесской области опекуны держали ребенка на металлической цепи

Семилетнего мальчика из Березовского района семья, которая заботилась о нем после смерти родителей, держала на цепи.
О случае в полиции узнали, когда увидели в Сети видео прикованного за ногу цепью ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
По словам соседа, снявшего это на телефон, он был свидетелем неоднократного совершения домашнего насилия над ребенком, но в полицию не обратился, потому что не хотел портить отношения с соседями.
Семья, которая занимается мальчиком, не стоит на учете как необеспеченная и имела надлежащие условия для проживания ребенка, утверждают в пресс-службе полиции.
Во время опроса членов семьи и ее соседей, дядя мальчика объяснил, что привязал его, пока жены не было дома, потому что якобы наносит вред, не слушается и убегает из дома. Мальчик был изъят из семьи и помещен в больницу.
Полицейские открыли дела по трем статьям Уголовного кодекса: домашнее насилие, пытки и незаконное лишение свободы.
Ранее стало известно, что в США арестовали супругов, которые заставили названного ребенка жить в гараже в ящике. Это продолжалось пять лет.
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