Не слушайте "диванных экспертов": в Черновицкой области призвали вечером выключать свет в домах

Так жилые дома станут незаметны для врага, говорят в Черновицкой ОВА.
Власти Черновицкой области призвали буковинцев не пренебрегать мерами по светомаскированию собственных домов.
В Черновицкой областной военной администрации отметили, что такие рекомендации дают представители силовых и оборонных структур.
Поэтому жителей области просят в темное время выключать свет в домах, зашторивать окна и гасить уличное освещение возле своих домов.
"Так жилые дома станут незаметными для врага. Защитите себя, следуйте рекомендациям ведомств безопасности и не слушайте "диванных экспертов", — говорится в сообщении ОВА.
Напомним, в Генштабе ВСУ объяснили, нужно ли выключать свет в домах в темное время суток.