Не слушайте "диванных экспертов": в Черновицкой области призвали вечером выключать свет в домах

Не слушайте "диванных экспертов": в Черновицкой области призвали вечером выключать свет в домах

Так жилые дома станут незаметны для врага, говорят в Черновицкой ОВА.

Власти Черновицкой области призвали буковинцев не пренебрегать мерами по светомаскированию собственных домов.

В Черновицкой областной военной администрации отметили, что такие рекомендации дают представители силовых и оборонных структур.

Поэтому жителей области просят в темное время выключать свет в домах, зашторивать окна и гасить уличное освещение возле своих домов.

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"Так жилые дома станут незаметными для врага. Защитите себя, следуйте рекомендациям ведомств безопасности и не слушайте "диванных экспертов", — говорится в сообщении ОВА.

Напомним, в Генштабе ВСУ объяснили, нужно ли выключать свет в домах в темное время суток.