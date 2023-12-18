Не служил в ВСУ и уклонялся: всплыли интересные детали о депутате-подрывнике из Закарпатья

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что подрывник военный и воевал в зоне АТО. Речь идет о депутате Сергее Батрине.

Депутат Сергей Батрин, бросивший гранаты на сессии Керецковского сельсовета на Закарпатье, никогда не служил в ВСУ и не воевал. Более того, он оформил опеку над пожилой матерью, чтобы не быть мобилизованным.

Об этом замглавы Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк рассказал на брифинге в военной администрации 18 декабря, сообщает "Укринформ".

Детали о подрывнике гранат на Закарпатье

"По имеющейся у нас информации от правоохранительных органов, этот человек никогда не служил в Вооруженных силах Украины и не участвовал в боевых действиях для сохранения территориальной целостности и независимости государства ни во время АТО в 2014 году, ни после полномасштабного вторжения в 2022 году", – рассказал Шинкарюк.

Он добавил, что в свое время подрывник проходил срочную службу в советской армии. После этого мужчина не проходил переподготовку и не обновлял свои данные в ТЦК и СП.

"Более того, с началом вторжения человек оформил попечительство над своей пожилой матерью — это чтобы было всем понятно по поводу его отношения к защите государства", — сказал замглавы ОВА.

Сообщается, что в Сети распространяют ложную информацию о том, что подрывник гранат военный и воевал в зоне проведения АТО.

Читайте главные новости дня:

Когда подрывника отправят в СИЗО

Как сообщила пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры Екатерина Хижняк, сейчас подозреваемый в теракте находится в палате одной из больниц под охраной правоохранителей. Впоследствии подрывник будет переведен в другое медучреждение, где злоумышленник будет находиться в спецпалате на время лечения. В СИЗО мужчину переведут, когда это позволит его здоровье.

Взрыв гранат в Закарпатье

Напомним, 15 декабря Батрин вступил в спор с коллегами-депутатами на заседании Керецковского сельсовета по распределению средств в бюджете на 2024 год. В какой-то момент мужчина подорвал несколько гранат, ранив 26 человек. Один из пострадавших умер в больнице. Суд избрал подрывнику меру пресечения по подозрению в теракте.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Такого от него никто не ожидал". Соседи закарпатского депутата шокированы его поступком

Читайте также: