Не служил в ВСУ и уклонялся: всплыли интересные детали о депутате-подрывнике из Закарпатья

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что подрывник военный и воевал в зоне АТО. Речь идет о депутате Сергее Батрине.
Депутат Сергей Батрин, бросивший гранаты на сессии Керецковского сельсовета на Закарпатье, никогда не служил в ВСУ и не воевал. Более того, он оформил опеку над пожилой матерью, чтобы не быть мобилизованным.
Об этом замглавы Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк рассказал на брифинге в военной администрации 18 декабря, сообщает "Укринформ".
Детали о подрывнике гранат на Закарпатье
"По имеющейся у нас информации от правоохранительных органов, этот человек никогда не служил в Вооруженных силах Украины и не участвовал в боевых действиях для сохранения территориальной целостности и независимости государства ни во время АТО в 2014 году, ни после полномасштабного вторжения в 2022 году", – рассказал Шинкарюк.
Он добавил, что в свое время подрывник проходил срочную службу в советской армии. После этого мужчина не проходил переподготовку и не обновлял свои данные в ТЦК и СП.
"Более того, с началом вторжения человек оформил попечительство над своей пожилой матерью — это чтобы было всем понятно по поводу его отношения к защите государства", — сказал замглавы ОВА.
Сообщается, что в Сети распространяют ложную информацию о том, что подрывник гранат военный и воевал в зоне проведения АТО.
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Когда подрывника отправят в СИЗО
Как сообщила пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры Екатерина Хижняк, сейчас подозреваемый в теракте находится в палате одной из больниц под охраной правоохранителей. Впоследствии подрывник будет переведен в другое медучреждение, где злоумышленник будет находиться в спецпалате на время лечения. В СИЗО мужчину переведут, когда это позволит его здоровье.
Взрыв гранат в Закарпатье
Напомним, 15 декабря Батрин вступил в спор с коллегами-депутатами на заседании Керецковского сельсовета по распределению средств в бюджете на 2024 год. В какой-то момент мужчина подорвал несколько гранат, ранив 26 человек. Один из пострадавших умер в больнице. Суд избрал подрывнику меру пресечения по подозрению в теракте.
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