Не смог довести замысел до конца, потому что ранил себя: в Луцке мужчина с ножом напал на прохожего

Не смог довести замысел до конца, потому что ранил себя: в Луцке мужчина с ножом напал на прохожего

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит наказание.

В Луцке 21-летний парень напал с ножом на прохожего. В результате последний попал в больницу, а нападавший за решетку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Прокуроры направили в суд соответствующий обвинительный акт. 21-летний нападавший обвиняется в покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины)

Событие произошло вечером 25 октября 2021 в Луцке. Нетрезвый ранее судимый за незаконное обращение с оружием новолуние во дворе дома на проспекте Возрождения с ножом напал на 47-летнего прохожего. Он нанес ему два удара.

"Довести замысел до конца он не смог, потому что ранился сам и скрылся с места происшествия. В настоящее время обвиняемый в совершении этого преступления находится под стражей и вскоре предстанет перед судом", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Днепре мужчина всадил нож в грудную клетку своего отца, после чего попытался обмануть полицейских.

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