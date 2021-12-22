Не смог довести замысел до конца, потому что ранил себя: в Луцке мужчина с ножом напал на прохожего

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит наказание.
В Луцке 21-летний парень напал с ножом на прохожего. В результате последний попал в больницу, а нападавший за решетку.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.
Прокуроры направили в суд соответствующий обвинительный акт. 21-летний нападавший обвиняется в покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины)
Событие произошло вечером 25 октября 2021 в Луцке. Нетрезвый ранее судимый за незаконное обращение с оружием новолуние во дворе дома на проспекте Возрождения с ножом напал на 47-летнего прохожего. Он нанес ему два удара.
"Довести замысел до конца он не смог, потому что ранился сам и скрылся с места происшествия. В настоящее время обвиняемый в совершении этого преступления находится под стражей и вскоре предстанет перед судом", — отметили в прокуратуре.
Напомним, что в Днепре мужчина всадил нож в грудную клетку своего отца, после чего попытался обмануть полицейских.
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