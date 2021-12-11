Не смог подтвердить цель поездки: пограничники не пустили в Украину узбекского "фермера" в одежде с российским триколором

Не смог подтвердить цель поездки: пограничники не пустили в Украину узбекского "фермера" в одежде с российским триколором

Мужчина вылетел в Ташкент обратным рейсом.

Пограничники в киевском аэропорту Борисполь отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с российской символикой.

Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 11 декабря.

Отмечается, что правоохранители обратили особое внимание на иностранца из-за его одежды.

"На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи Russian national team. Гражданин Узбекистана был приглашен в служебное помещение для проведения углубленной проверки, во время которой он сам понял, что оделся не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами. Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель поездки", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Мужчина рассказал, что планировал купить в Украине трактор для фермерского хозяйства. Но во время опроса затруднился рассказать ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор он хочет приобрести.

В то же время у путешественника не было с собой денег не то, что на покупку сельхозтехники, но даже на бронирование отеля, а вместительность его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине. В результате "фермер" вылетел в Ташкент обратным рейсом.

Напомним, ранее в Винницкой области в пункте пропуска "Могилев-Подольский" россиянин-нарушитель пытался дать взятку пограничнику, чтобы въехать в Украину. Гражданин страны-агрессора задержан.

Также читайте Хотели подзаработать по 1000 евро: в Польше близ границы задержали троих украинцев

Читайте также: