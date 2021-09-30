Не смог проехать мимо: в Херсоне таксист спас женщину и ее 6-летнего сына, которые едва не сгорели заживо

Не смог проехать мимо: в Херсоне таксист спас женщину и ее 6-летнего сына, которые едва не сгорели заживо

Мать и ее 6-летнего сына госпитализировали.

В Херсоне на ул. Пилипа Орлика неравнодушен таксист спас 39-летнюю женщину и ее 6-летнего сына, которые едва не сгорели заживо в квартире.

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Об этом сообщает "Наш день".

По данным журналистов, инцидент произошел накануне в 1 час. ночи. Местный таксист, проезжая возле дома, увидел огонь и дым. Он сразу визвал спасателей и стучал по окнам, чтобы люди смогли проснуться и спастись.

Прибывшие на место происшествия, вывели из здания женщину и ее сына. Людей госпитализировали.

В ГСЧС в Херсонской области подтвердили, что людей удалось спасти благодаря таксисту, который не смог проехать мимо. Спасатели отметили, что планируют разыскать мужчину.

По данным издания, пожар произошел в старом доме из-за неисправной электропроводки. СМИ отмечают, что на этой же улице 4 года назад в пожаре погибли мужчина, женщина и их трое детей.

Напомним, в Харькове нетрезвые "будущие прокурорши" не заплатили за такси и стали звездами Сети.

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