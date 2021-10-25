Не смог пройти мимо: в Кривом Роге мужчина угнал из женского монастыря "ГАЗель"

Не смог пройти мимо: в Кривом Роге мужчина угнал из женского монастыря "ГАЗель"

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Кривом Роге местный житель похитил из женского монастыря микроавтобус. Чтобы вырваться с территории храма, мужчина на скорости проломил закрытые металлические ворота.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Также читайте Вылетел на встречную полосу и протаранил три автомобиля: в Кривом Роге произошло масштабное смертельное ДТП

Как выяснилось, инцидент произошел на улице Эдуарда Фукса в Покровском районе города. Там 37-летний криворожец пытался угнать автомобиль "ГАЗ".

"Мужчина проходил мимо монастыря, увидел автомобиль с открытыми дверями и ключами внутри. Он сел за руль и выехал с территории монастыря. Скрываясь с места преступления, вор взломал входные ворота ", — рассказали в Нацполиции области.

Однако буквально через несколько минут правоохранителям удалось остановить "ГАЗель" и задержать подозреваемого в угоне. По факту происшествия копы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") УК Украины. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что в Хмельницкой области суд отправил на пожизненное заключение мужчину, который расстрелял из ружья двух человек и ранил ребенка.

В Днепре экипаж скорой помощи напал на пенсионера и едва не похитил его из собственного дома

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку