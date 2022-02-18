Не смог справиться с прической: под Житомиром отец избил дочь расческой для волос

Не смог справиться с прической: под Житомиром отец избил дочь расческой для волос

Учительница гимназии заметила у ученицы 2 класса синяки.

В Житомирской области 30-летний отец избил свою 8-летнюю дочь, когда собирал ее в школу. Мужчина делал ей прическу, но у него не получалось, поэтому свою злобу он выместил на девочке.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Житомирской области.

Вчера, 17 февраля, следователи полиции по согласованию прокуратуры объявили 31-летнему мужчине подозрение в нанесении телесных повреждений своему ребенку.



В начале февраля учительница Добринской гимназии заметила у ученицы 2 класса синяки. Во время общения ребенок рассказал, что отец избил его расческой, когда пытался расчесать волосы. Женщина сразу сообщила об этом случае полиции.

"В ходе проверки обстоятельств правоохранители выяснили, что мать ребенка лишена родительских прав и девочка воспитывается только отцом. В тот день он собирал дочь в школу, но разозлился, когда не смог справиться с ее прической. В результате мужчина несколько раз ударил девочку расческой по голове и лице". – сообщают в полиции.



Судебно-медицинский эксперт признал травмы на теле ребенка легкими телесными. Сейчас девочка находится под наблюдением тети.

Напомним, что в Черкассах судили учительницу, которая избила в школе свою сваху.

Читайте также: