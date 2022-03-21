"Не смог вынести ужаса происходящего": в России покончил с собой математик из Украины

Мужчина выехал в Москву и долгое время там работал, а когда захотел уехать – не смог.

В России свел счеты с жизнью математик из Украины Константин Ольмезов.

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Об этом сообщают в Сети его друзья.

Константин Ольмезов уехал в Москву после войны на Донбассе, где поступил в аспирантуру МФТИ и писал диссертацию.

После начала вооруженной агрессии Путина против Украины попытался покинуть Россию, но не смог. Он был задержан и составлен административный протокол, в результате чего он получил 15 суток.

После выхода из спецприемника математик получил приглашение в один из университетов Австрии, чтобы продолжить обучение там, а чтобы поехать в Европу он купил билет в Турцию.

"Только что я получил вести о том, что утром он покончил с собой, оставив предсмертную записку, уходящую из жизни потому, что не может вынести ужаса происходящего. Талантливый перспективный математик. Ольмезов Константин. Будьте прокляты вы — те, кто начал эту войну и те, кто ее ведет", — написал товарищ умершего адвокат Дмитрий Захватов.

Сам Константин в своем телеграмм-канале написал последний пост о войне в Украине.

"Мне стыдно перед украинскими друзьями. Поверьте, я никогда не желал и не делал плохого Украине и всегда держал в виду готовность уехать, если вдруг начнется то, что началось сейчас. Я слишком глубоко засунул голову в глотку тигра. Это вторая большая ошибка, мне есть за что расплачиваться. Мне больно от каждого падающего на улице Киева снаряда. Читая сводки, я представляю виды этих улиц, районов. С первого дня до этого я был всей душой с вами, хотя ясно, что никого этим не спас», – написал Ольмезов.

Напомним, что утром 21 марта из Запорожья отправился 21 автобус для эвакуации жителей блокадного оккупантами Мариуполя.

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