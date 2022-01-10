Не смог выйти самостоятельно: в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире (фото)

Не смог выйти самостоятельно: в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире (фото)

Спасатели обнаружили тело мужчины.

В Николаеве в девятиэтажном доме на улице Металлургов произошел пожар. На месте спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар произошел в комнате квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Спасатели обнаружили тело хозяина 1965 года. У мужчины была инвалидность, поэтому самостоятельно выйти он не смог.

Во время горения образовалось плотное задымление, распространившееся на соседнюю квартиру на втором этаже, где находился 17-летний парень. В стрессовом состоянии он отказался выходить по лестничной клетке, поэтому пожарным пришлось эвакуировать его через окно балкона.

Причина пожара устанавливается.

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Напомним, в Винницкой области в пожаре погиб 7-летний мальчик. Трагедия произошла в селе Тараски. Чудом удалось спастись еще четырем детям.

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