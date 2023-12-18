"Не смогли спасти": медики рассказали подробности о жертвах теракта на Закарпатье

По состоянию на 18 декабря 19 человек находятся в Свалявской больнице, несколько из них перевозят в специализированные медучреждения для оказания специализированной помощи.

После подрыва гранат депутатом Сергеем Батриным во время заседания сессии Керецковского сельсовета в Закарпатье 15 декабря в больнице до сих пор находятся 20 человек, трое — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный корреспонденту "Укринформ".

По его словам, после взрыва медики зафиксировали обращение 23 потерпевших.

Медик отметил, что по состоянию на 18 декабря три человека, в том числе и взрыватель, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Четырех пострадавших выписывают.

Анатолий Пшеничный выразил благодарность специалистам, которые сработали очень профессионально.

"Благодаря этому состоянию на сегодняшний день имеем одну жертву теракта — мужчина умер в больнице. К сожалению, из-за большой потери крови (до 40-45%) у него начались безвозвратные изменения в организме, его не смогли спасти", — сообщил Пшеничный.

Также он отметил, что во время заседания Керецковского сельсовета в комнате находился медик, оказавший первую помощь пострадавшим. Эти действия, по словам Пшеничного, помогли сохранить жизнь многим людям.

Травмы пострадавших от теракта в Закарпатье

Анатолий Пшеничный рассказал, что у всех пострадавших диагностированы акубаротравмы (контузия – ред.) и обломочные повреждения верхних и нижних конечностей и тела.

У семи пострадавших диагностировано повреждение сосудов. Их всех прооперировали в первые два часа после теракта.

Что известно о подрыве сельсовета

15 декабря во время заседания Керецковского сельского совета Хустского района на Закарпатье нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал несколько гранат в комнате, где продолжалось заседание.

В результате теракта 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет доставлены в больницы.

16 декабря в медучреждении скончался один из раненых.

ТСН.ua уже разбирал видео, где взрыватель Сергей Батрин бросил гранаты, когда решались бюджетные вопросы. В Сети до сих пор доступна вся трансляция сессии и она действительно скандальна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕПУТАТ ВЗОРВАЛ ГРАНАТЫ во время сессии! Много раненых! Жуткие подробности!

Добавим, что Батрину, после того, как он пришел в себя, избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей без возможности внесения залога, согласно ч.2 ст. 258 УК (террористический акт).

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