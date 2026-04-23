Не смогли выбраться из дома: на Закарпатье заживо сгорели супруги

На месте трагедии

В селе Лазы Тячевского района произошел пожар. В доме обнаружили тела 80-летнего мужа и его 74-летней супруги.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Огонь заметил сосед и вызвал спасателей.

«Спасатели зашли в дом и обнаружили тела двух человек у входной двери. Вероятно, 80-летний мужчина и его 74-летняя жена пытались самостоятельно выйти из комнаты, однако вдохновившись продуктами горения, не смогли этого сделать», — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар менее чем за час. Что стало причиной возгорания, устанавливают правоохранители.

Напомним, в Черкасской области из-за халатности матери в пожаре погибли четверо детей. По данным следствия, мать оставила дома без присмотра шестерых детей. Пока ее не было, в доме загорелся огонь.