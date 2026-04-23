Не смогли выбраться из дома: на Закарпатье заживо сгорели супруги
Спасатели обнаружили тела в доме. Что стало причиной трагедии — неизвестно.
В селе Лазы Тячевского района произошел пожар. В доме обнаружили тела 80-летнего мужа и его 74-летней супруги.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Огонь заметил сосед и вызвал спасателей.
«Спасатели зашли в дом и обнаружили тела двух человек у входной двери. Вероятно, 80-летний мужчина и его 74-летняя жена пытались самостоятельно выйти из комнаты, однако вдохновившись продуктами горения, не смогли этого сделать», — говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожар менее чем за час. Что стало причиной возгорания, устанавливают правоохранители.
Напомним, в Черкасской области из-за халатности матери в пожаре погибли четверо детей. По данным следствия, мать оставила дома без присмотра шестерых детей. Пока ее не было, в доме загорелся огонь.