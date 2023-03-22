"Не смогут фальсифицировать историю": Дробович рассказал о планах вернуть вывезенные в РФ архивы КГБ

В Украину после войны можно будет вернуть вывезенные Россией архивные документы КГБ и заняться этим будет вынуждена международная коалиция.

Об этом глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал в эфире телеканала FREEDOM.

Он напомнил, что еще в 2015 году в Украине создавался ведомственный Архив национальной памяти с объемом в несколько миллионов документов. Но строительство этой структуры не завершено, история продолжается.

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"Если бы существовал такой архив, он мог бы системно реализовывать отцифровку документов. Но, если быть откровенным, на отцифровку такого количества документов при имеющихся мощностях ушло бы лет сто. Это сложный вопрос, которым надо заниматься", — пояснил Дробович.

"После деоккупации наших территорий я надеюсь, что международная коалиция, если Россия сама не сменит свое руководство и не прекратит этот путинизм, вынуждена будет этим заниматься. Тогда мы установим эффективный контроль над территориями, где хранятся российские архивы, а также те документы, которые вывезены в заинтересованные страны, которых очень много", – рассказал глава УИНП.

Он добавил, что заинтересованные страны – это все соседи России, имеющие претензии к ней из-за похищения архивных документов. Эти государства должны собрать соответствующую комиссию и вернуть свои архивные фонды и документы.

"Хочу подчеркнуть, что у нас есть архивные документы и XVI века, которые хранятся в России — летописи Самойла Величко хранятся в Петербурге. То есть такие вещи нужно возвращать", — отметил Дробович.

Он предупредил, что это будет огромный гуманитарный вопрос после войны, который займет десятилетие.

"Но тогда воцарится справедливость. Они (россияне – ред.) не смогут фальсифицировать историю, память или архивные материалы последних веков", – пояснил глава Института.

Напомним, российские оккупанты в Украине уничтожили полностью или сильно повредили выпущенными ракетами 529 культурных памятников. В то же время, в Украине активно создают цифровые архивы поврежденных исторических зданий, чтобы после победы их было легче отстраивать и документировать преступления врага против истории и культуры.

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