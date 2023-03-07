Не смотрела телевизор и никогда ни с кем не ссорилась: 105-летняя жительница Черниговской области поделилась секретами долголетия

Евдокия Нечипоренко рассказывает, что в семье одна она долгожительница. Говорит, родители прожили немного: 88 и 86 лет.

Жительнице села Красное Батуринской громады, что на Черниговщине, Евдокии Нечипоренко сейчас 105 лет.

Женщина поделилась секретами долголетия, говорит, что любила труд, никогда не уставала и никогда ни с кем не ссорилась.

Об этом говорится в сюжете "Суспільного".

Еще на свой столетний юбилей, рассказывает дочь долгожительницы, мать читала газеты. А до 97 лет жила отдельно сама в своем доме. Потом переехала к одной из дочерей.

"Все помню. И как в школу ходила — все знаю. Что позабыла — вот сижу молча и все-все передумаю. Очень отец меня любил. Еще я небольшая была, то отец меня — на воз, и на поле с собой все возил. Куда сам едет – и меня везет", – рассказывает 105-летняя Евдокия Нечипоренко.

Замужем женщина была дважды. За первого мужа пошла в 18 лет перед Второй мировой: "Молодая была и глупая. И ему 18".

Дочь от первого брака засыпало в погребе, где она скрывалась с соседским ребенком от фашистов, рассказывает Евдокия.

"Он только в село входил, сразу первую бомбу бросил и как раз в хранилище. И двое детей засыпало, и насмерть. А в доме я была, печь топила, так от воздуха печь потухла, и с потолка весь мел осыпался".

Замуж второй раз вышла Евдокия почти в 40 лет. В этом браке у женщины родились две дочери. Старшая Анна рассказывает, что мать была строга, требовательна, но всегда их защищала.

Работать очень любила, рассказывает о себе Евдокия. Больше всего – косить.

"Все подряд делала и не томилась. Только дров не колола – это такая одна работа, что я не делала. А косила и косила, и не томилась. Такая моя работа была любима… И я же одна с мужчинами косила каждый день. И сама косу выклепаю… Теперь сижу я, как карпец… Сиди только и глазами бьи, да и все. Как работала, то легче было", - говорит долгожительница.

Готовит для нее дочь простые блюда.

"На корма нехороший я человек, не такое мне… Больше всего – борщ, уха, тогда какао. Какао – это обязательно, запиваю какао. Вот такая моя любимая еда. – А сало, мясо? – Того нет, того живот не принимает, жалко тогда".

Рассказывает, что в семье одна она долгожительница. Говорит, родители прожили немного: 88 и 86 лет.

"Может, говорит, Бог века мне такого дал, потому что я никогда ни с кем не ругалась... Вот находила она такой компромисс. Ну что ж, говорит, век честно прожила, проработала, никому плохого не делала", – говорит Анна.

Телевизор Евдокия Сидоровна не смотрит. Обо всех новостях рассказывает дочь. О войне нынешней дома почти не говорят, чтобы мать не волновалась.

Напомним, ранее 103-летняя британка Гильда Кросс раскрыла секреты своего долголетия – это желание всегда оставаться активной и занятой. Кроме того, она уверена, что прожила так долго благодаря любимым алкогольным напиткам.

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