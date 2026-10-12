«Не сможем видеть пуски баллистики»: в Раде раскрыли катастрофические последствия без разведданных от Трампа

Нарддепка Янченко: Без спутников США мы не увидим пуски баллистических ракет / © ТСН.ua

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Если Соединенные Штаты действительно перестанут делиться с Украиной своими разведывательными данными, Силы обороны не смогут оперативно видеть пуски российской баллистики.

Об этом заявила народный депутат от «Слуги Народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко, передают «Новости.LIVE».

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Нардепка подчеркнула, что американские спутниковые системы играют ключевую роль в выявлении ракетных пусков врага.

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Она уточнила, что Украина также получает разведданные и от европейских партнеров, однако их спутниковые возможности в этом направлении ограничены, информация может поступать менее оперативно.

«Что это значит для Украины? Прежде всего, то, что мы не сможем видеть пуски российской баллистики. То есть, не сможем вовремя получать сигнал воздушной тревоги о запусках баллистики. Потому что баллистику могут видеть только спутниковые системы», — предупредила Янченко.

Депутат напомнила, что США уже не впервые шантажирует, что перестанет предоставлять Украине разведданные. По ее данным, похожая ситуация была год назад, когда США на день прекратили предоставлять Киеву разведданные.

«Мы видим очередное заявление и очередное возможное действие, когда президент Трамп стреляет себе в ногу, и это абсолютно непонятно и абсолютно никак это нельзя ни объяснить, ни одобрить накануне выборов в Америке», — сказала она.

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Что касается угроз прекратить поставки американского вооружения в рамках программы PURL, то нардепка считает, что это решение будет невыгодным, прежде всего, для США.

Она напомнила, что программа PURL предусматривает покупку американского вооружения на средства европейских союзников и партнеров.

«Первые пострадавшие — это американские производители оружия. Ибо они потеряют большой рынок и опыт. Потому что сейчас в Украине — наибольшее потребление боеприпасов в мире, в том числе для ПВО», — пояснила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что представители администрации президента США Дональда Трампа якобы угрожали украинским военным и чиновникам прекращением обмена разведывательными данными и поставок американского вооружения в рамках программы PURL, если Украина будет наносить удары по РФ.

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