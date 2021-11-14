Не собираемся совершать самоубийство: вдова мэра Кривого Рога записала обращение после трех смертей в семье

Елена Павлова подчеркнула, что ни она, ни ее сын не намерены совершать самоубийство.

Вдова мера Кривого Рога Константина Павлова Елена записала эмоциональное обращение после того, как за последние три месяца погибли три члена ее семьи.

Елена Павлова подчеркнула, что ни она, ни ее сын не намерены совершать самоубийство.

"В нашей семье за последние три месяца — три смерти. Все — молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней. Мы не употребляем алкоголь, не собираемся кончать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электропроводка дома, в хорошем состоянии, и в машине исправные тормоза, и ездим мы тоже очень аккуратно", — заявила женщина.

Вдова мера Кривого Рога добавила, что ее сын Юрий Павлов ни разу в жизни не употреблял наркотики и не состоял на учете в наркодиспансере.

"Я еще раз повторяю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, родственники кончать не собираемся", — подытожила она.

Напомним, что 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили застреленным в собственном доме.

18 октября брат погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлов Андрей найден мертвым в собственной квартире.

И недавно в Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего городского головы Константина Павлова — Бориса Павлова.

Новости Кривого Рога: двоюродного брата умершего главы города Павлова найдено повешенным

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