"Не соблюдают пожарную безопасность" — Воздушные силы о взрывах возле Джанкоя оккупированного Крыма

Сегодняшние взрывы в Крыму прокомментировали в Командовании Воздушных сил ВСУ, где заявили, что оккупанты "не умеют пользоваться средствами противопожарной безопасности". Это официальная позиция украинского военно-политического руководства.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных Сил Юрий Игнат заявил во время брифинга 16 августа.

Игнат подчеркнул, что оккупированный россиянами Джанкой — это еще один аэродром, где российские захватчики сосредоточили ударные вертолеты и другую военную технику.

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Он уточнил, что о потерях РФ рано говорить, но у украинской разведки уже есть некоторые данные. В то же время, точные последствия взрывов будут видны на спутниковых снимках.

"Украину это радует, Джанкой — это еще один аэродром, где россияне сосредоточили ударные вертолеты и другую военную технику. Надеемся, что противник потеряет технику и личный состав. О потерях россиян рано говорить, но наша разведка уже имеет некоторые данные. Все увидят спутниковые снимки" ", – сказал Игнат.

В свою очередь, в Минобороны России назвали диверсией взрывы в Крыму.

Утром 16 августа в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы в воинской части российских оккупантов. Все, что известно об "инциденте" в воинской части оккупантов, читайте здесь.

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