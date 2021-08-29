Не согласились с суммой в чеке: в караоке-баре Ровно произошла резня, ранен 19-летний юноша

Не согласились с суммой в чеке: в караоке-баре Ровно произошла резня, ранен 19-летний юноша

Между отдыхающими и персоналом заведения возник конфликт.

В одном из развлекательных заведений Ровно произошла массовая драка с поножовщиной. С ножевыми ранениями госпитализировали 19-летнего юношу.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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По словам правоохранителей, в помещении караоке-бара отдыхала компания из четырех человек. При расчете клиент не согласился с суммой в чеке. В результате возник конфликт между отдыхающими и персоналом. В драке участвовали ориентировочно десять человек.

Как сообщает "Rivne_1283", медики, приехавшие на вызов, увидели сплошной хаос и драку внутри заведения и на улице возле него. В помещение они не могли зайти из-за драку. Кроме того внутри кто-то еще и распылил газовый баллончик. По словам медиков, раненый парень был трезв.

"Телесные повреждения получил 19-летний житель: его госпитализировали в больницу с непроникающими ножевыми ранениями обоих бедер. Больше в больницу и в полицию пока никто не обращался", — рассказали в пресс-службе полиции.

Напомним, что Запорожье, рядом с кафе, произошла стрельба. Травмы получили 5 человек, трое из них — госпитализированы.

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