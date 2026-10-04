"Не советую ехать с маленькими детьми": украинка показала условия в лагере для беженцев в Германии

Германия, беженцы / © ТСН

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Украинка из Житомира Юлиана, уехавшая за границу вместе с детьми, показала условия проживания в лагере для беженцев в немецком Аугсбурге. Женщина заявила, что не советует туда ехать семьям с маленькими детьми.

Своими впечатлениями многодетная мама поделилась в Threads.

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Она опубликовала фотографии места жительства и написала, что, по ее мнению, условия могут быть непростыми для семей с детьми.

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После публикации сообщение вызвало активное обсуждение в сети. Часть пользователей раскритиковала женщину из-за ее недовольства бесплатным жильем, которое предоставляют убегающим от войны людям.

В ответ на упреки Юлиана объяснила, что ее целью не было обесценить помощь Германии. По словам украинки, она хотела поделиться собственным опытом, чтобы другие семьи могли учесть его при выборе места жительства.

«Если мой пост поможет какой-то мамочке сделать другой выбор и попасть в лучшие условия, то значит это сообщение я сделала не зря», — отметила она.

Реакция Сети

В комментариях пользователи отмечали, что условия в центрах для беженцев, прежде всего, рассчитаны на людей, не имеющих финансовой возможности самостоятельно арендовать жилье. Некоторые комментаторы также поделились своим опытом проживания в Украине и за рубежом.

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Вот самые яркие и эмоциональные комментарии из скринов:

«Почитала комментарии и поняла, что у нас есть еще один враг, это мы украинцы».

«Простите, а Житомир что прифронтовый город, что оттуда надо было бежать?»

«А что в Житомире войны нет? В Украине во всех городах прилетает и жизнь с младенцем, когда целую ночь сирены этакая история.»

«Я от комментариев женщин в шоке. Автор уже виновата и в том, что родила, и в том, что из Житомира, и в том, что барак на полсотни человек в одной комнате ей не нравится.

«Люди уже за эти годы войны озлоблены и бедные не могут понять на кого всю злость выплескивать…»

«Согласна вам что это лучше чем под люстра дашь жить с детьми, но если есть возможность мониторить другие города то лучше это сделать.»

«У вас есть в бодайское поселение? Есть лагерь в Rheinland-Pfalz возле аэропорта Frankfurt Hahn… Могу спросить за квартиру.»

«Большинство комментаторов, злые женщины. По правде стыдно, что меня окружают такие люди.

«Напишите более информативно по поводу Вашей ситуации, кого куда отправляют, какие трудности… Это было бы даже полезно и не выглядело бы, что вы чем-то просто не удовлетворены.»

«Очень жаль, что мамам приходится жить в таких условиях. Вы будете куда-нибудь дальше ехать?»

Ранее украинка Екатерина Станиславская, более трех лет живущая за Полярным кругом в Норвегии, рассказала о финансовой поддержке для беженцев. По ее словам, взрослый человек может получать около 760 евро в месяц, а на ребенка предусмотрено 400–450 евро, в то время как жилье и электроэнергию оплачивает коммуна. Во время языковых курсов выплаты могут составлять около 1800 евро, однако в таком случае жилье приходится оплачивать самостоятельно.

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