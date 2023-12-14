Не спасают ни "мангалы", ни РЭБ: спецназовцы СБУ отчитались о потерях врага (видео)

По вражеской технике активно работают дроны ЦСО "А" СБУ. Ее не спасают ни "мангалы", ни РЭБ.

Об этом сообщает СБУ.

В СБУ отчитались об уничтоженной технике врага

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Как отмечают в ведомстве, только за последние две недели спецназовцы СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта россиян. В частности, речь идет о:

15 танков

31 ББМ

10 артиллерийских систем

11 систем радиоэлектронной разведки и борьбы

86 военных авто.

Все больше, враг окончательно потерял:

95 враждебных БпЛА

комплекс наблюдения "Муром"

лодка

39 огневых позиций

78 фортификационных сооружений

3 склада с боеприпасами.

Напомним, в ВСУ показали мощную работу дроном-камикадзе по живой силе противника. Бой происходил в окрестностях Марьинки на Донетчине.

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