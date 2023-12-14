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Не спасают ни "мангалы", ни РЭБ: спецназовцы СБУ отчитались о потерях врага (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Не спасают ни "мангалы", ни РЭБ: спецназовцы СБУ отчитались о потерях врага (видео)

Сожженный российский танк

Российские оккупанты продолжают нести потери в Украине.

По вражеской технике активно работают дроны ЦСО "А" СБУ. Ее не спасают ни "мангалы", ни РЭБ.

Об этом сообщает СБУ.

В СБУ отчитались об уничтоженной технике врага

В СБУ отчитались об уничтоженной технике врага

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Как отмечают в ведомстве, только за последние две недели спецназовцы СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта россиян. В частности, речь идет о:

  • 15 танков
  • 31 ББМ
  • 10 артиллерийских систем
  • 11 систем радиоэлектронной разведки и борьбы
  • 86 военных авто.

Все больше, враг окончательно потерял:

  • 95 враждебных БпЛА
  • комплекс наблюдения "Муром"
  • лодка
  • 39 огневых позиций
  • 78 фортификационных сооружений
  • 3 склада с боеприпасами.

Напомним, в ВСУ показали мощную работу дроном-камикадзе по живой силе противника. Бой происходил в окрестностях Марьинки на Донетчине.

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Дата публикации
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