Не спасают ни "мангалы", ни РЭБ: спецназовцы СБУ отчитались о потерях врага (видео)

Российские оккупанты продолжают нести потери в Украине.
По вражеской технике активно работают дроны ЦСО "А" СБУ. Ее не спасают ни "мангалы", ни РЭБ.
Об этом сообщает СБУ.
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Как отмечают в ведомстве, только за последние две недели спецназовцы СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта россиян. В частности, речь идет о:
- 15 танков
- 31 ББМ
- 10 артиллерийских систем
- 11 систем радиоэлектронной разведки и борьбы
- 86 военных авто.
Все больше, враг окончательно потерял:
- 95 враждебных БпЛА
- комплекс наблюдения "Муром"
- лодка
- 39 огневых позиций
- 78 фортификационных сооружений
- 3 склада с боеприпасами.
Напомним, в ВСУ показали мощную работу дроном-камикадзе по живой силе противника. Бой происходил в окрестностях Марьинки на Донетчине.
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