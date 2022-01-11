"Не спеши ты нас хоронить": Стефанчук отреагировал на собственную "смерть" в эфире телеканала "Рада"

"Не спеши ты нас хоронить": Стефанчук отреагировал на собственную "смерть" в эфире телеканала "Рада"

Во время эфира телеканал "Рада" случайно "похоронил" Стефанчука.

Спикер Верховной Рады с юмором отреагировал на казус, случившийся в прямом эфире парламентского телеканала "Рада". В сегодняшнем эфире телеканал случайно "похоронил" главу ВР.

На своей странице в фесбуке он опубликовал сообщение с подписью "телекаканала "Рада" и разместил песню группы Чайф "Не спеши ты нас хоронить". Песня начинается словами "А не спеши ты нас хоронить, А у нас еще здесь дела Да и просто хотелось пожить".

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Под сообщением пользователи подчеркнули, что у Стефанчука "чувство юмора зашкаливает", "суперовая реакция", "Руслан Алексеевич, уровень". Народная депутат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала под реакцией Стефанчука: "Чувство юмора подтверждает, что жив, и слава Богу".

Напомним, сегодня, 11 января, телеканал "Рада" во время прямого эфира нечаянно "похоронил" спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. В эфире сообщали о смерти главы Европарламента Давида Сассоли. Это печальное известие комментировал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В то же время вместо фото главы Европарламента показали фото главы ВР. Иллюстраторы телеканала разместили фото Стефанчука так, что снизу под его фотографией была надпись "внезапно умерла".

Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала "Рада", который велся из студии в стенах парламента. Это произошло во время выступления главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. После сорванного эфира Сеть "взорвалась" мемами.

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