Не спешите радоваться теплу: синоптик рассказала, какие сюрпризы готовит погода

Белка.

В Украине в течение этой недели немного потеплеет. Однако уже от следующего – и к концу октября температурный фон может снова несколько снизиться.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "Погода в УНИАН".

По ее словам, в ближайшие дни погода еще будет переходной. В частности, 21-23 октября прохладная воздушная масса остается, но температура воздуха будет зависеть от прояснений.

"В общем, погода без осадков будет преобладать. Однако 21 октября еще ждем на Левобережье небольшой дождь. А ночью 22-го лишь на востоке страны местами небольшой дождь, но кое-где он может быть с мокрым снегом", - рассказала Птуха.

Синоптик не говорит, что это остаточные процессы от циклона, который в последние несколько дней определял в регионах преимущественно дождливую погоду.

По данным Птухи, ночи будут прохладными - температура составит +1°-6°. Однако дневные максимумы будут немного выше. Так, 22-23 октября на западе и юге страны воздух прогреется до +16°. В дальнейшем температурный фон будет днем сохраняться в пределах +10°...+15° в большинстве регионов, а на юге - до +17°-19°.

Синоптик рассказала, что эта неделя, начиная с 22 октября, будет немного теплее. Но все равно это нестабильная погода с антициклоном, без осадков – атмосферные фронты также будут проходить. Она объяснила, что могут быть периодические дожди с перерывами и прояснениями, но воздушные массы станут несколько теплее.

"Но на следующую неделю такая ситуация, что может снова несколько снизиться температурный фон. Пока не можем сказать, что стабильно до конца месяца будет держаться в пределах значений, которые будут немного повышаться с 22-го", - сказала представитель Укргидрометцентра.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха сообщала, что в Украине настоящего бабьего лета не будет. По ее словам, после периода холода температура повысится и станет меньше осадков. Однако предпосылок для значительного потепления нет.