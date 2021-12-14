Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Не спит, чтобы не погас огонь: на Волыни в поле в доме без света и тепла в лютый холод вынуждена жить одинокая женщина

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Не спит, чтобы не погас огонь: на Волыни в поле в доме без света и тепла в лютый холод вынуждена жить одинокая женщина

Кадр из видео социального проекта "Розовая душа"

Раньше ее дом сгорел и она вынуждена была жить в металлическом вагончике.

В поле близ села Крымное Старовиживского района Волынской области в полуразвалившемся доме, где нет ни электричества, ни отопления живет одинокая 85-летняя женщина.

Об этом говорится в видео социального проекта "Розовая душа".

Волонтеры рассказали, что бабушка живет в поле, куда нельзя добраться даже на автомобиле. Им пришлось туда ехать трактором. 85-летняя бабушка живет в аварийном доме, где нет ни электричества, ни отопления, вместе с тремя собаками.

"Одежды на мне столько, что не могу двигаться", — говорит женщина.

Кадр из видео социального проекта
Кадр из видео социального проекта "Розовая душа"

Бабушка добавляет, что на свете есть много хороших людей, которые помогают ей. По ее словам, когда ей становится трудно: нет ни еды, ни денег, то Бог всегда ей посылает кого-нибудь из неравнодушных.

"Какой тот Господь добрый. Как он тех людей добрых ищет", — говорит женщина.

Она также рассказала, что не вышла замуж, потому что не хотела покидать мать. Раньше ее дом сгорел, и она вынуждена была жить в металлическом вагончике. А потом ей купили этот дом.

Социальная работница говорит, что помогает бабушке всем, чем может. Волонтеры отмечают, что в доме бабушки холодно, как на улице. Она постоянно сидит возле печки и подбрасывает дрова, но вместе с тем бабушка ни на что не сетует и относится к жизни с юмором. Неравнодушные собирают помощь для пожилой женщины.

"Я ее говорю — у вас в дверях дыры, а она мне — хорошо, так свежий воздух заходит", — говорит волонтер Анастасия Рудык.

Читайте также:

Бедность и роскошь: как живет одинокая пенсионерка из элитного пригорода Киева

Бедность и роскошь: как живет одинокая пенсионерка из элитного пригорода Киева
Следующая публикация