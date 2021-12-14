Не спит, чтобы не погас огонь: на Волыни в поле в доме без света и тепла в лютый холод вынуждена жить одинокая женщина

Не спит, чтобы не погас огонь: на Волыни в поле в доме без света и тепла в лютый холод вынуждена жить одинокая женщина

Раньше ее дом сгорел и она вынуждена была жить в металлическом вагончике.

В поле близ села Крымное Старовиживского района Волынской области в полуразвалившемся доме, где нет ни электричества, ни отопления живет одинокая 85-летняя женщина.

Об этом говорится в видео социального проекта "Розовая душа".

Волонтеры рассказали, что бабушка живет в поле, куда нельзя добраться даже на автомобиле. Им пришлось туда ехать трактором. 85-летняя бабушка живет в аварийном доме, где нет ни электричества, ни отопления, вместе с тремя собаками.

"Одежды на мне столько, что не могу двигаться", — говорит женщина.

Кадр из видео социального проекта "Розовая душа"

Бабушка добавляет, что на свете есть много хороших людей, которые помогают ей. По ее словам, когда ей становится трудно: нет ни еды, ни денег, то Бог всегда ей посылает кого-нибудь из неравнодушных.

"Какой тот Господь добрый. Как он тех людей добрых ищет", — говорит женщина.

Она также рассказала, что не вышла замуж, потому что не хотела покидать мать. Раньше ее дом сгорел, и она вынуждена была жить в металлическом вагончике. А потом ей купили этот дом.

Социальная работница говорит, что помогает бабушке всем, чем может. Волонтеры отмечают, что в доме бабушки холодно, как на улице. Она постоянно сидит возле печки и подбрасывает дрова, но вместе с тем бабушка ни на что не сетует и относится к жизни с юмором. Неравнодушные собирают помощь для пожилой женщины.

"Я ее говорю — у вас в дверях дыры, а она мне — хорошо, так свежий воздух заходит", — говорит волонтер Анастасия Рудык.

Читайте также: