"Не способны должным образом исполнять свои обязанности": "Укрэксимбанк" заново уволил двух нападающих на журналистов "Схем"

Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание нападающих на должностях создает угрозу всей системе безопасности банка.
Наблюдательный совет "Укрэксимбанк", изучив обстоятельства инцидента, который произошел 11 ноября 2021 в головном офисе банка при участии директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, который стал предметом возмущения общественности, принял единогласное решение обратиться в правление Банка для принятия мер по немедленному прекращению трудовых отношений с ними.
Об этом идет речь на сайте банка.
"В ходе заседания члены наблюдательного совета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате, среди прочего, непонимания требований и положений кодекса этики и корпоративных ценностей банка и наличие конфликта, между личными интересами и интересами банка", – говорится в сообщении.
Также члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание причастных к нападению на журналистов "Схем" на должностях создает угрозу всей системе безопасности банка и для его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски.
"Правление АО "Укрэксимбанк" на своем внеочередном заседании, рассмотрев рекомендацию Наблюдательного совета, приняло единогласное решение немедленно уволить Тельбизова И.Г. с должности руководителя Департамента банковской безопасности Банка и Осипова О.Л. с должности начальника управления внутренней безопасности на основании п. 2 ч.1 ст.40 КЗоТ Украины, а именно на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе", — резюмируют в заявлении.
Напомним, что ранее сообщалось, что директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, подозреваемых в нападении и применении физической силы против журналистов "Схем", восстановили в должностях.
Позже в "Укрэксимбанке" сообщили, что статус обвиняемого, у которого сейчас есть директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов , не являются законным основанием для отстранения их от работы.
По информации Офиса генерального прокурора, руководителю Департамента банковской безопасности и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекшие телесных повреждений (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст.126 УК Украины). Досудебное расследование уголовного производства уже завершено. Дело уже направили в суд. Подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
Раньше:
- В программе Схемы появилось расследование о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам.
- В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.
- Впоследствии Нацполиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Сам глава "Укрэксимбанка" сдал полномочия на время расследования.
- Позже Евгений Мецгер написал заявление об освобождении от должности председателя правления АО "Укрэсимбанка".